Путин рассказал о распространении образования на русском языке в другие страны

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Россия намерена распространять изучение русского языка и культуры в других странах, особенно в тех, откуда приезжают мигранты. Об этом в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что в интересах России создавать образовательные пространства на русском языке в других странах.
Ранее в ходе того же мероприятия Путин раскрыл, что является основополагающим вопросом российской образовательной системы.
Также президент России пообщался с патриархом Кириллом. Они обсудили отечественную систему образования и единогласно пришли к выводу, что важны не только сами знания, которые получает ребёнок, но и то, какое у него сердце, в которое эти познания вложены.
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Анастасия Чинкова