Путин рассказал о Всемирном фестивале молодёжи 2024 года

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Президент России Владимир Путин в обращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи сообщил, что сочинское мероприятие поможет построить многополярный мир и консолидировать молодёжь.
В своём видеообращении российский президент сообщил участникам, что фестиваль молодёжи станет большим шагом навстречу к формированию справедливого, многополярного мира, а также сможет создать прочные основы для сотрудничества между странами.
Всемирный фестиваль молодёжи стартует в начале марта 2024 года. Он будет проводиться в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств.
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Всемирный фестиваль молодёжи стартует в начале марта 2024 года. Он будет проводиться в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира.
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Анастасия Чинкова