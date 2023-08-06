Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
Лидер России отметил, что волонтеры на форуме смогут обменятся полученным опытом, а их предложенные идеи получат поддержу в реализации.
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