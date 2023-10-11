Путин рассказал об успехах программы соцгазификации в России

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По программе «Социальной газификации» 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домов уже подключены к газу в России. Об этом во время выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» сообщил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что цель программы, стартовавшей в 2021 году, заключается в том, чтобы подключить все нуждающиеся дома к газификации.
Также Путин отметил, что в прошлом году условия программы были изменены. Теперь она стала бессрочной, а также распространяется на поликлиники и больницы, а также образовательные организации.
Ранее, в ходе того же заседания, Путин предложил расширить программу социальной газификации для ещё двух категорий населения.
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Также Путин отметил, что в прошлом году условия программы были изменены. Теперь она стала бессрочной, а также распространяется на поликлиники и больницы, а также образовательные организации.
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Анастасия Чинкова