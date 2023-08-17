Путин рассказал, по каким направлением планируется запустить высокоскоростную магистраль

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Минское направление было бы очень востребовано как среди россиян, так и белорусов. Путь до Сочи же может сократиться до 10 часов!
Владимир Путин отметил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
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