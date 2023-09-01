Путин рассказал школьникам, как обрести счастье

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Президент России Владимир Путин рассказал школьникам в ходе открытого урока «Разговор о важном» о том, что счастлив тот человек, который сумел найти себя и реализовать свои идеи, а также тот, кто посвящает свою жизнь семье и родине.
Он объяснил, что человеку важно не только реализоваться в жизни, но и получить обратную связь, признание. Если этого удалось добиться, то первый шаг на пути к счастью уже сделан.
А если же человеку удалось посвятить свою жизнь семье, окружающему его миру, а также стране, в которой он живёт, то такой человек по-настоящему счастлив.
В качестве примера Путин процитировал несколько строк стихотворения А.С. Пушкина «Памятник». По словам президента, великий русский поэт и писатель ждал признания от людей и открыто заявлял об этом.
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А если же человеку удалось посвятить свою жизнь семье, окружающему его миру, а также стране, в которой он живёт, то такой человек по-настоящему счастлив.
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Анастасия Чинкова