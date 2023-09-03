Путин рассказал, сколько денег идет на ремонт сельских школ

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего визита в Тургиновскую среднюю школу в Тверской области, подчеркнул, что около 70% средств, выделяемых на ремонт школ, направляются на развитие сельских территорий. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.
Путин отметил, что большая часть средств, выделяемых на ремонт школ, расходуется на сельские школы, чтобы обеспечить детей из сельских районов дополнительными образовательными возможностями.
Президент также посетил несколько классов в Тургиновской средней школе и подчеркнул важность обеспечения качественным оборудованием учебных помещений. Он отметил, что создание подходящих условий способствует развитию творческих способностей детей.
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«Основная часть средств, которые выделяются на ремонт школ, в размере примерно 70%, направляется на сельские школы», — подчеркнул Путин.
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Артем Кузьмин