Путин взялся за блокировку сайтов, которые поддерживают ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет быстро блокировать сайты, собирающие средства для помощи Вооруженным силам Украины. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» вносятся поправки, которые расширят полномочия генпрокурора России и его заместителей по обращениям в Роскомнадзор для оперативной блокировки таких публикаций.
За оказание финансовой помощи иностранному государству, которая влечет вред безопасности РФ, согласно российскому законодательству, предусматривается наказание по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Кроме того, по закону будут блокироваться сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права.
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За оказание финансовой помощи иностранному государству, которая влечет вред безопасности РФ, согласно российскому законодательству, предусматривается наказание по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
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Алина Юрчак