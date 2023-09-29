Путин разрешил украинцам пересекать границу России по внутреннему паспорту

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Президент России Владимир Путин своим указом разрешил гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать по своим украинским паспортам. Соответствующий документ опубликован.
«Граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна», - говорится в указе.
Вернуться на Украину можно по удостоверению личности. При пересечении границы с детьми при себе будет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, в котором есть информация о ребенке.
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