Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов

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VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Путин отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
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