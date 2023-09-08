Путин: Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности

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Путин также отметил всестороннюю помощь, которая оказывается участникам и ветеранам спецоперации, их родным и близким.
Ранее Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов. Донбасс был освобожден от немецких захватчиков 8 сентября 1943 года.
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