Путин: Россия занимает одно из первых мест в мире по оказанию электронных услуг

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Российский лидер Владимир Путин, на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, высказался о качестве электронных услуг в России, сообщает «РИА Новости».
«В области оказания электронных услуг бизнесу и населению все-таки мы продвинулись достаточно хорошо… Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире», - прокомментировал ситуацию Путин.
При этом, ранее Путин, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что страны Запада сами приближают мировой кризис. Глава РФ также подчеркнул, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять санкциям и ограничениям.
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