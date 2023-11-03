Путин: Россия защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
Читайте также:
Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым
Путин спрогнозировал рост российского ВВП
Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру
Екатерина Коршунова