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Путин с Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

09 сентября 2023, 12:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл движение на Южном участке Московского скоростного диаметра диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

«Вперед, разрешаю», - скомандовал Путин.

После чего по дороге проследовало несколько тысяч автомобилей «Москвич».

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#путин
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Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4
«Москва-24»: пассажиры D-4 смогут сделать пересадки на 18 станций метро и МЦК
09 сентября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новый диаметр МЦД-4 позволит на 40% сократить время в пути для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает «Москва-24».
Его длина составляет 86 километров. На 18 из 36 станций можно сделать пересадку на метро и МЦК.

Благодаря МЦД-4 жители Москвы и области смогут быстрее добираться до 41 школы, 49 институтов, 40 музеев и 18 парков.

Кроме того, диаметр позволит разгрузить Солнцевскую, Арбатско-Покровскую, Филёвскую и Калининскую линии метрополитена.

Также пассажиры смогут сделать пересадки на семь городских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Савёловский и Белорусский.

В часы пик интервалы между поездами не будут превышать семи минут, что позволит пассажирам D-4 на 40% быстрее добираться до нужного места. 

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#мцд-4
#пассажиры
#москва
#подмосковье
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Путин поздравил москвичей с Днем города
09 сентября 2023, 13:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил столичного мэра Сергея Собянина и всех москвичей с Днем Москвы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 876-й годовщины основания Москвы.
«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», - обратился Путин к гостям мероприятия.

По его словам, именно в Москве бьётся сердце России, которая на сегодняшний день твёрдо отстаивает свой суверенитет. Глава государства отметил, что москвичи на равне с другими жителями России выполняют задачи спецоперации, проявляя мужество и героизм. Также Москва отвечает за помощь Донецку и Луганску в восстановлении инфраструктуры. Московские врачи, инженеры, строители, сотрудники ЖКХ помогают наладить мирную жизнь в новых российских регионах, подчеркнул Путин.

Он особенно отметил инженеров столичных предприятий и промышленных центров московской агломерации, которые вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала всей России.

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#строители
#путин
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Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820 человек
09 сентября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/Petrovich9

Ночью в 80 километрах от марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой около семи баллов по шкале Рихтера. Количество погибших в результате стихийного бедствия уточняется и постоянно растет: на данный момент известно о 820 жертвах.
Еще 672 человека получили ранения, сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на информацию министерства внутренних дел. Всего в Марракеше проживают 839 тысяч жителей. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка неподалеку от эпицентра. Их магнитуда составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. В своей телеграмме российский лидер отметил, что жители России разделяют переживания и скорбь дружественного марокканского народа.



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#землетрясения
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Путин дал старт движению по МЦД-4
09 сентября 2023, 13:10

Фото:пресс-служба губернатора и правительства МО

Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.
«Эта ветка связывает восток с западом. Наши жители пользуются ежедневно этим сообщением. Качество подвижного состава и вокзала, на котором мы сейчас находимся, и все, что связано со стоимостью, имеет определяющее значение», - рассказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что благодаря мэру Москвы Сергею собянину будет радикально снижена стоимость на билет. Воробьев уточнил, что стоимость проезда составляла от 150 до 200 рублей, а теперь снизится до 65 рублей. По словам Воробьева, это открытие МЦД-4 является очень важным событием для жителей Московской области.

МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи. 

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#билет
#апрелевка
#качество
#мцд
#железнодорожный
#жители
#воробьёв
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Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы
09 сентября 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проголосовал в выборах мэра Москвы в онлайн-формате и призвал россиян принять участие в выборах, тем самым проявить свою гражданскую позицию.
Глава России напомнил, что 8 сентября в России началось голосование, благодаря которому во многих региональных законодательных собраниях будет выбран состав, а также органы местного самоуправления. Кроме того,  в 21 субъекте РФ будут выбраны главы регионов.

«Электронное голосование становится год от года более и более популярным, расширяется его география. Все больше избирателей пользуются такой возможностью. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», - заявил Путин.

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#путин
#рф
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Глава Химок Волошин оценил явку на выборах губернатора в округе
Глава Химок Волошин отметил высокую явку на выборах губернатора в округе
09 сентября 2023, 12:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил высокую явку на выборах в Химках, напомнив, что в муниципалитете открыты 118 избирательных комиссий. Об этом он рассказал в рамках своего визита на участок избирательной комисии, расположенный на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск».
«Выборы в Химках проходят в штатном режиме. На каждом участке у нас работают волонтёры, которые помогают жителям, и наблюдатели, которые контролируют правила и порядок проведения голосования. Десятки тысяч химчан уже отдали свой голос», - отметил Волошин.
 
В учебно-тренировочном центре «Новогорск» участок избирательной комиссии открыт традиционно. Здесь готовятся сборные команды России к крупнейшим международным соревнованиям. Здание способно одновременно разместить около 500 спортсменов.
 
«Выборы - показатель высокой социальной активности жителей нашего города. Особенно приятно, что молодёжь голосует очень активно. Только вперёд!» - отметил почётный житель Химок и Московской области, директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий, который голосовал вместе с Волошиным.
 
Свой выбор здесь сделал и генеральный директор РБК Николай Молибог. По его мнению, выборы очень важны для всех жителей города. Именно поэтому он пришел сюда и проявил свою гражданскую позицию, пожелав своему муниципалитету процветания.
 
«Это ответственность каждого гражданина - принимать участие в выборах, то есть определять завтрашний день. Я призываю молодёжь активнее в этом участвовать. Я здесь давно живу, пусть Химки будут лучшим городом Земли», - отметил Молибог.
 
Избирательные пункты в Химках будут работать до 10 сентября. Они открыты с 8:00 до 20:00. Каждый сможет найти свой участок можно на сайте ЦИК или проголосовать с мобильного устройства или с компьютера на одном из участков. Результаты выборов будут известны уже на следующей неделе после подсчета всех голосов.

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#подмосковье
#химки
#выборы
#цик
#участок
#наблюдатели
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Сбербанк вдвое увеличил срок действия карт «Мир»
09 сентября 2023, 11:04

Фото: istockphoto/Diy13

Сбербанк решил вдвое увеличить срок действия карт платежной системы «Мир». Теперь продлевать их нужно будет раз в 10 лет. Таким образом, срок действия карт «Мир» увеличен вдвое.
В беседе с РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что эмиссия дебетовых карт с новым сроком действия началась уже 1 сентября. Выпуск обновленных кредитных карт начнется 3 октября. Царев подчеркнул, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт платежной системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Если карта будет повреждена или деформирована, ее можно все также  перевыпустить и поменять в любом отделении Сбербанка.

Практика показала, что карта сохраняет свою работоспособность долгие годы и является абсолютно износостойким продуктом. Поэтому было решено для удобства клиентов увеличить срок их действия, так как время их физической пригодности вполне позволяет это сделать, отметил зампред правления Сбербанка.

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#мир
#сбербанк
#клиент
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Стало известно уникальное завещание старца Зосимы украинцам
Игумен РПЦ Кирилл рассказал о предсмертном наказе старца Зосимы
09 сентября 2023, 09:28

Фото: Istock/Silent_GOS

Основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, старец Зосима был уверен, что Украина должна быть верна Русской православной церкви (РПЦ).
Об этом рассказал настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл, родившийся в Луганской области.

«Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение», - рассказал РИА Новости игумен Кирилл.

Напомним, старец Зосима похоронен в собственном монастыре, в Успенской Николо-Васильевской обители. Полгода назад село в Донецкой области, где расположен монастырь попало под обстрел. В результате погибли иеромонах и схимонахиня.

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#рпц
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Умер главный разработчик программы PowerPoint
WP: главный разработчик программы PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет
09 сентября 2023, 04:51

Фото: iStock/SergeyPankratov

Создатель популярной программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на его сына Майкла.
По информации издания, Деннис Остин скончался 1 сентября в своем доме в Лос-Альтосе, штат Калифорния. Причиной его смерти стал рак легких, который дал метастазы в мозг.

Деннис Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали программу PowerPoint в 1980-х годах, будучи сотрудниками компании Forethought. Позднее компания была приобретена Microsoft, и Остин продолжил руководить разработкой этой программы. Он вышел на пенсию в 1996 году.

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