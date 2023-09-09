Путин с Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл движение на Южном участке Московского скоростного диаметра диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.
«Вперед, разрешаю», - скомандовал Путин.
После чего по дороге проследовало несколько тысяч автомобилей «Москвич».
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