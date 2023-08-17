Путин, Собянин и Воробьёв открыли линию МЦД-3

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«Каждое открытие МЦД это очень важное событие, потому что качество поездки возвращения домой совершенно другое. 180 рублей и 65, которые человек сегодня платит — это большая разница. Самое главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и вся инфраструктура благоустройства, парковочное пространство для огромного количества подмосковных городов меняется», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии открытия нового диаметра.
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