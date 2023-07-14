Путин создал Фонд по сохранению исторического облика и развитию Сергиева Посада

Фото: Istockphoto / wastesoul
Учредителем фонда от имени государства станет правительство. Его имущество будет формироваться за счёт ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также других источников.
В состав попечительского совета включены вице-премьеры, министры и представители духовенства.
Читайте также:
РПЦ: Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Решение о реставрации или консервации «Троицы» примут в Центре Грабаря
Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц