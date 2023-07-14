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Путин создал Фонд по сохранению исторического облика и развитию Сергиева Посада

14 июля 2023, 19:17

Фото: Istockphoto / wastesoul

В России появится Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада как национального духовного центра и объекта притяжения туристов. Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин.
Как говорится в указе, фонду будет оказываться государственная поддержка.

Учредителем фонда от имени государства станет правительство. Его имущество будет формироваться за счёт ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также других источников.

Председателем совета фонда Путин назначил главу Ростеха Сергея Чемезова. Этим же указом утверждён состав попечительского совета фонда. Его сопредседателем стал глава администрации президента Антон Вайно, а сопредседателем по согласованию стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В состав попечительского совета включены вице-премьеры, министры и представители духовенства.

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#Московская область
#Подмосковье
#Владимир Путин
#президент
#Сергиев Посад
#указ
#фонд
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В Роскачестве предостерегли от получения опасной дозы аспартама при употреблении газировки
14 июля 2023, 19:10

Фото: iStock/taka4332

В Роскачестве сообщили, что получить опасную дозу подсластителя аспартама можно, если выпить минимум 4 литра газировки с этой добавкой, передает РИА Новости.
Уточняется, что даже в таком случае вред здоровью будет нанесен от количества жидкости, а не от аспартама.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ. Сообщается, что порог его безопасного применения составляет до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела.

«Положить в условный напиток побольше аспартама производитель не может, так как напиток будет слишком сладким и пить его будет невозможно», — отметили в ведомстве.

В Роскачестве пояснили, что включение подсластителя аспартама в список вероятных канцерогенов не означает, что употребление продуктов с ним обязательно будет способствовать появлению рака.

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#Роскачество
#газировка
#подсластитель
#вред
#ВОЗ
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Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса
14 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Minerva Studio

Специальный советник президента Деле Алаке заявил, что Президент Нигерии Бола Тинубу ввел режим ЧП из-за кризиса продовольственной безопасности в стране, передает газета Vanguard.
По информации агентства Блумберг, ранее нигерийские власти отменили программу субсидий на топливо, затраты на которую составляли десять миллиардов долларов в год. По этой причине, а также из-за наводнений в аграрных районах страны цены на топливо и продукты резко выросли, что повлекло за собой падение спроса на продовольствие.

Алаке отметил, что власти Нигерии направят денежные средства на поддержку сельскохозяйственного сектора.

Уточняется, что в ближайшее время власти введут в действие комплекс мер, направленный на борьбу с инфляцией и обеспечение непрерывных поставок продуктов для жителей государства.

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#Нигерия
#продовольственный кризис
#ЧП
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Орнитолог Храбрый: Опасность городских птиц сильно преувеличена
14 июля 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/dmf87

Орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук Владимир Храбрый заявил, что опасность диких птиц, в частности городских голубей, преувеличена.
Он отметил, что хотя отдельные особи птиц и могут переносить опасные инфекции, однако, чтобы заразиться человеку необходим тесный контакт с пернатым.

«Чтобы заразиться, человеку надо либо спать с птицей в одной кровати, либо специально лезть в птичий помет, вдыхать пух, а потом, не помыв руки, есть ими еду. Если птица больна, то она быстро умирает, не причинив людям вреда. Даже когда изучали птиц на волне птичьего гриппа, заболевших был совсем небольшой процент», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Храбрый.

Более того, эксперт отметил, что городские птицы, голуби, были в городах всегда, и их наличие показатель чистоты окружающей среды. Он заявил, что сравнивать голубей с крысами не корректно, поскольку это красивые миролюбивые птицы, и бояться их не стоит.

Также он рекомендовал не подкармливать птиц хлебом.

До этого Общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания» обратилось в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга с просьбой отрегулировать кормление диких птиц в городе.

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#голуби
#птицы
#город
#природа
#животные
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Ученый Болков допустил появление в России штамма коронавируса, который убивает кошек
14 июля 2023, 17:57

Фото:istockphoto/Anna Kendik

Кошачий коронавирус, из-за которого на Кипре погибли 300 тысяч кошек, может добраться и до России.
Об этом в беседе с «Известиями» рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.
 
Газета Daily Mail сообщала, что 300 тысяч кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, являющегося штаммом коронавируса. По словам учёного Болкова, это может быть новый подвид вируса или крупная локальная вспышка.
 
«Вирус вполне может добраться до России. Передается ли он не только через животных, но и через человека, и через какое время он окажется в нашей стране, зависит от конкретного вируса», — считает Михаил Болков.
В свою очередь член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов рассказал, что инфекционный перитонит кошек, вызывающийся коронавирусом, это известное заболевание.
 
«Это одна из ведущих причин гибели кошек от инфекций. Очень многие кошки серопозитивны, то есть у них есть антитела на этот коронавирус. И они даже могут быть носителями. В отличие от COVID-19  заболевание протекает у животных очень долго, то есть несколько недель может протекать бессимптомно», — рассказал Альберт Ризванов.
Ранее ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.

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#кошки
#животные
#питомцы
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В Китае казнена воспитательница детского сада за отравление детей
14 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/awdebenham

В Китае казнили воспитательницу детского сада за то, что она подсыпала нитрит натрия в кашу детям. Приговор привел в исполнение народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань. Об этом сообщает издание «Пэнпай».
Из сообщения следует, что обвиняемая Ван Юнь была воспитательницей в детском саду, где она поссорилась с одним из преподавателей. Тогда она решила отомстить обидчику. 27 марта 2019 года она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы, после чего 25 из них попали в больницу с отравлением. Позже один ребенок скончался.

Во время следственных действий выяснилось, что еще в 2017 году женщина во время ссоры с мужем добавила в его воду нитрит натрия. Он также отравился, но остался жив.

Таким образом, согласно сообщению, воспитательница была приговорена к смертной казни и накануне приговор был приведен в действие.

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#Китай
#казнь
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Депутат Буцкая предложила назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы
14 июля 2023, 17:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что в России должен быть омбудсмен по безопасности, отвечающий в том числе за аттракционы, передает РИА Новости.
Она также отметила, что сейчас большое количество вопросов находится на рассмотрении, а также вопрос, касающийся порядка лицензирования аттракционов. Буцкая считает, что омбудсмен по вопросам безопасности и технического регулирования необходим.

«Должен быть кто-то, кто бы на себя взял ответственность», — отметила депутат.

Буцкая дополнила, что функцию омбудсмена по вопросам безопасности может выполнять отраслевая ассоциация.

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#аттракционы
#омбудсмен
#Госдума
#депутат
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Опрос: У большинства россиян есть дресс-код на работе
14 июля 2023, 17:34

Фото: istockphoto.com/ALotOfPeople

Совместный опрос проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показал, что у 73% россиян есть рекомендации к форме одежды.
При этом, лишь у 8% сотрудников дресс-кода нет в принципе, а 12% заявили о наличии мягких рекомендаций по форме одежды.

Как передаёт Газета.ру, в среднем 62%россиян на покупку деловой одежды тратят чуть более одной зарплаты в год. Обновляют одежду по потребности 57% опрошенных.

Самой популярной одеждой среди респондентов стали рубашки, поло и футболки, если их использование допустимо.

До этого аналитики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и установили, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).

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#общество
#опрос
#одежда
#офис
#работа
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Школьников Подмосковья приглашают принять участие в Национальной технологической Олимпиаде
14 июля 2023, 17:31

Фото: istockphoto / Ridofranz

Стартовала предварительная регистрация на Национальную технологическую Олимпиаду для школьников 8-11 классов.

С этого года на Национальной технологической Олимпиаде открывактся пять новых направлений: «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы», «Цифровое месторождение», «Цифровая гидрометеорология», «Квантовый инжиниринг» и «Инфохимия», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие в Олимпиаде могут подмосковные школьники с 8 по 11 класс. Бонусом для победителей олимпиады станет 100 баллов на ЕГЭ и льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Оставить заявку на участие в девятом сезоне Национальной технологической олимпиады можно на сайте. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Школьник
#учеба
#образование
#олимпиада
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С начала года в России увеличилось число обращений к психологу
14 июля 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/g-stockstudio

Исследование Страхового Дома ВСК продемонстрировало, что в этом году россияне стали чаще обращаться к психологам.
Так, в среднем проведённых консультаций в месяц в этом году выросло на 54%.

Как передаёт Газета.ру, в топ наиболее беспокоящих россиян проблем вошли вопросы личных отношений с партнёром, эмоциональный спектр, тревожное состояние, личностные, возрастные и семейные кризисы и т.д.

Самая большая доля обращений к психологам в 2023 году была зафиксирована в московском регионе, Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Тульской области, Коми, Краснодарском крае.

До этого кандидат психологических наук Александр Кононов заявил, что перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтические повести и рассказы, поскольку такая литература не требует серьёзных мыслительных процессов, и после неё легче уснуть.

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#Школьник
#учеба
#образование
#олимпиада
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