Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

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Президент России Владимир Путин поручил учредить в России Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован.
Напомним, проект создания такого центра обсуждался на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента России в начале сентября. В ходе заседания Путин отметил необходимость появления этого центра в нашей стране. Директор Музея Победы Александр Школьник сообщил, что данный центр поможет объединить усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.
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