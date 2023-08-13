Путин: Строительная отрасль является локомотивом экономики

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Президент России Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля
К поздравлениям президента присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он указал, что несмотря на мощное санкционное давление, отрасль успешно решает многоплановые задачи, поставленные президентом и правительством, а также устанавливает новые рекорды. Такое трудолюбие и преданность интересам страны заслуживают уважения и искренней благодарности.
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