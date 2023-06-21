Путин: Танки противника горят за милую душу

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Владимир Путин рассказал, сколько примерно вражеской техники удалось уничтожить ВС РФ
Российский лидер Владимир Путин рассказал, как вражеские танки на Украине «горят за милую душу», сообщает «РИА Новости».
«Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Напомним, ранее Путин заявил, что Киев может полностью утратить свою армию. «Украина опасается боевых потерь в будущем. Это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом армии», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Military Watch восхитилось российской системой противовоздушной обороны С-300ПМУ.
«Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Military Watch восхитилось российской системой противовоздушной обороны С-300ПМУ.
Евгения Парфентьева