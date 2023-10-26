Путин утвердил Климатическую доктрину РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Климатической доктрины РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Вместе с этим признается утратившим силу распоряжение российского лидера от 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины. Сообщается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, Климатическая доктрина РФ — это документ, который представляет систему взглядов на содержание и пути осуществления единой государственной политики РФ внутри гсоударства и на международной арене по вопросам, которые связаны с изменением климата и его последствиями.
Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году.
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Напомним, Климатическая доктрина РФ — это документ, который представляет систему взглядов на содержание и пути осуществления единой государственной политики РФ внутри гсоударства и на международной арене по вопросам, которые связаны с изменением климата и его последствиями.
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Екатерина Коршунова