Путин утвердил звание «Заслуженный работник ОПК»

Фото: сайт Кремля
Российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что новое почетное звание установлено с целью совершенствования наградной системы государства. Отмечается, что правительству РФ необходимо взять на себя обязательства по финансированию расходов, которые предусмотрены указом, вступающим в законную силу с момента подписания.
Также, глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы.
Днем ранее, Владимир Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции. В соответствии с текстом документа, иностранные организации, которые закупают зерно в РФ, будут производить оплату в российской национальной валюте.
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Также, глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы.
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Анастасия Крестьянова