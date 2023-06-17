Путин в Петербурге наблюдал за поднятием флагов РФ, СССР и Российской империи

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Санкт-Петербурге, сообщает «ТАСС».
Глава РФ наблюдал за церемонией с воды. На катере он отплыл по Финскому заливу недалеко от «Лахта центра». Вместе с российским лидером с катера за поднятием флагов наблюдала генеральный директор ООО «Газпром Лахта» Елена Илюхина. Она давала Путину пояснения по ходу церемонии.
Три флагштока высотой в 179,5 метров, установленные прямо на воде, стали самыми высокими в мире. Также в рамках благоустройства парка 300-летия Санкт-Петербурга были построены гидротехнические сооружения и пешеходные мостики к ним.
Ранее «Радио 1» сообщало, что читатели французского издания Le Figaro поддержали слова Владимира Путина о Зеленском.
Глава РФ наблюдал за церемонией с воды. На катере он отплыл по Финскому заливу недалеко от «Лахта центра». Вместе с российским лидером с катера за поднятием флагов наблюдала генеральный директор ООО «Газпром Лахта» Елена Илюхина. Она давала Путину пояснения по ходу церемонии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что читатели французского издания Le Figaro поддержали слова Владимира Путина о Зеленском.
Евгения Парфентьева