Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьезным оружием, которое требует внимательного отношения. Об этом стало известно из передачи Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам Путина, важно, чтобы позитивные начала, которые заложены в генетике, не превратились в угрозу для человечества.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал любовь к России главной мысли открытого урока «Разговор о важном». Путин отметил, что на эту тему можно посмотреть с совершенно разных сторон. Истрия, традиции, семья, главное, преподнести это так, чтобы детям действительно было интересно.
Путин также посетил образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске и осмотрел его новый кампус. Сделал это российский лидер перед началом открытого урока «Разговоры о важном».
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Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал любовь к России главной мысли открытого урока «Разговор о важном». Путин отметил, что на эту тему можно посмотреть с совершенно разных сторон. Истрия, традиции, семья, главное, преподнести это так, чтобы детям действительно было интересно.
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Екатерина Коршунова