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Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы

03 сентября 2023, 17:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьезным оружием, которое требует внимательного отношения. Об этом стало известно из передачи Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам Путина, важно, чтобы позитивные начала, которые заложены в генетике, не превратились в угрозу для человечества.

Напомним, российский лидер Владимир Путин назвал любовь к России главной мысли открытого урока «Разговор о важном». Путин отметил, что на эту тему можно посмотреть с совершенно разных сторон. Истрия, традиции, семья, главное, преподнести это так, чтобы детям действительно было интересно.


Путин также посетил образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске и осмотрел его новый кампус. Сделал это российский лидер перед началом открытого урока «Разговоры о важном».

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#семья
#владимир путин
#традиции
#любовь
#лидер
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В Канзасе кота нашли спустя 10 лет поисков
03 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/drakuliren

В США кот по кличке Боб нашёлся спустя 10 лет после пропажи в 2 тысячах км от родного дома.
NY Post пишет, что черно-белый кот Боб пропал в 2013 году в городе Уичито (Канзас), а нашёлся в 2023 в городе Фукей-Варино (Северная Каролина). Расстояние между городами примерно 2 тысячи км.
 
«Однажды он просто не вернулся с прогулки. Я искала его долго и упорно. Расклеивала объявления, размещала информацию в группах, но все было безрезультатно», —рассказала журналистам хозяйка Боба Кэрол Холмс.
Кэрол рассказала, что она назвала кота именем своего отца, и о том, что Боба нашли, узнала в день, когда её отцу могло исполниться 94 года.
 
«Я сидела дома и думала о своем отце, скучала по нему. Я случайно проверила свою электронную почту и была ошеломлена, обнаружив письма, в которых мне предлагалось связаться с ветеринарной клиникой в Фукей-Варино. Они нашли моего Боба!», —поделилась радостью хозяйка.
По идентификационному чипу ветеринары смогли определить хозяйку кота. В данный момент Кэрол Холмс собирает деньги, чтобы вернуть Боба домой.

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#кот
#животные
#сша
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РКН может заблокировать сервисы с данными о способах обхода блокировок
03 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Dzurag

Общественное обсуждение инициативы состоится с 1 по 15 сентября.
Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект закона, который наделит Роскомнадзор возможностью блокировать сайты и сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в РФ.
 
Роскомнадзор сможет получить полномочия для принятия решений, которые станут основанием  для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о таких сайтах, где размещена информация, помогающая обойти блокировки. 
 
Перед тем, как рассмотреть проект закона, состоится общественное обсуждение инициативы.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. Также на сайте ведомства официально открыта форма для жалоб.

По сообщению заместителя главы РКН Вадима Субботина, жалобы уже пошли, причем в значительном объеме. После получения сигнала о нарушении либо обнаружив его самостоятельно в результате планового мониторинга, интернет-ресурс вносится в специальный Единый реестр запрещенной в РФ информации, а в его адрес направляется уведомление с требованием удалить материалы, признанные пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. В случае отказа ресурс блокируется, передает «ИнтерФакс». 

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#роскомнадзор
#чиновники
#интернет
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Депутат Рады заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Дубинский заявил, что готов взять на поруки бизнесмена Коломойского
03 сентября 2023, 15:05

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале о готовности взять под личное поручительство обвиняемого в мошенничестве украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
По словам Дубинского, он готов открыто поддержать Коломойского и также выступить его поручителем. Он подчеркнул, что арест Коломойского связан с тем, что украинские власти пытаются иак «прикрывать многомиллиардные хищения на армии».

Напомним, Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).

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#суд
#арест
#имущество
#сбу
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Умерла режиссёр Салдадзе, мать певицы Анастасии
03 сентября 2023, 15:01

Фото: iStock/SergeyPankratov

Причина смерти 83-летней Людмилы Салдадзе не сообщается.
«СтарХит» пишет, что 58-летняя певица Анастасия, дочь Людмилы Салдадзе, сообщила журналистам о смерти матери.
 
Людмила Салдадзе в 1971 году окончила режиссерский факультет ВГИКа по специальности «режиссер художественного кино и телефильмов». Потом работала в документальном кино. Она является автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)».
 
Режиссёр была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также Людмила Салдадзе является лауреатом Госпремии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом». Была награждена дипломом жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов за картину «Сердце в подарок».

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#режиссёр
#кино
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Mirror: хакеры опубликовали данные об объектах обороны и безопасности Британии
03 сентября 2023, 14:32

Фото: iStock/welcomia

Газета Mirror сообщила о том, что хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании.
Сообщается, что благодаря опубликованным данным, злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

По данным газеты, хакеры якобы связаны с РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что обвинения России в хакерстве — это излюбленное хобби во всем мире.

Напомним, специалисты аналитического центра Stormwall привели данные, согласно которым Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

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#пост
#дмитрий песков
#хакеры
#рф
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НИИ Склифосовского: актёр Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии
03 сентября 2023, 14:20

Фото: iStock/gorodenkoff

В столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщили, что актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.

Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.

Дарье позвонила девушка, представившаяся старшей медсестрой «Склифа», которая сообщила, что Алексей якобы скончался. Эту трагическую информацию Клюшникова передала родственникам мужа и в театр, выпустивший пресс-релиз о смерти актёра.

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#мошенники
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#информация
#девушка
#запись
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Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию
Депутат ГД Чаплин объяснил, что делать недовольным работой управляющей компании
03 сентября 2023, 13:30

Фото: iStock/shironosov

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чаплина, сначала необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой. Если это обращение не решило проблему, тогда следует написать претензию руководителю управляющей компании.

Чаплин отметил, что срок ответа от управляющей компании поступит в течение десяти рабочих дней. Если все вышеперечисленные действия не оказали должного эффекта, тогда  можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг.

Напомним, жителей Подмосковья начали обманывать лжеэлектрики. Мошенники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления, где говорится о необходимости срочно заменить старые выключатели.

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#ремонт
#ремонт подъездов
#жалобы
#ук
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МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября
03 сентября 2023, 12:25

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем.
Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня. Над акваторией от Магри до Веселого могут образовываться смерчи.

По информации РИА Новости, на данный момент в городе пасмурная погода, идёт небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Приморском крае может снова резко ухудшиться погода из-за тайфуна «Саола», формирующегося над Тихим океаном.

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#погода
#мчс
#сочи
#новости
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В Приморье спасли медведя, который застрял головой в бидоне
03 сентября 2023, 12:01

Фото: istockphoto/fotoslavt

В Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне.
РЕН ТВ пишет, что медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. 
 
В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но  избавиться от него уже не смог.

Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».

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#медведи
#животные
#животное
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