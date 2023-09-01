Путин: В России проведут конкурс, развивающий традиционные ценности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России проведут новый семейный конкурс, основами которого станут традиционные семейные ценности. Об этом он рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном».
По словам главы государства, заявки на участие в подобных проектах можно будет начать подавать уже 4 сентября.
Он также добавил, что конкурс рассчитан на то, чтобы показать значимость семьи в российском обществе, а также поддержать традиционные ценности, на которых и основывается Россия.
1 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нём приняли участие 30 школьников - победители международных олимпиад и конкурсов. Президент встретился с ними в мастерской управления «СенЕж» около подмосковного Солнечногорска.
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«Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (конкурсе) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», - объяснил Путин.
1 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нём приняли участие 30 школьников - победители международных олимпиад и конкурсов. Президент встретился с ними в мастерской управления «СенЕж» около подмосковного Солнечногорска.
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Элина Позднякова