Путин в шутку пристыдил Грефа за просьбу дать миллиард рублей

Фото: сайт Кремля
Президента РФ Владимира Путина рассмешила просьба главы Сбербанка Германа Грефа о финансировании учебного проекта в сфере IT-технологий. Российский лидер спросил, какая финансовая помощь нужна для строительства школ программирования «Школа 21». Греф сказал, что «миллиард в год будет здорово».
«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — цитирует ТАСС слова Путина.
Глава Сбера пояснил президенту, что организацией в проект вложены немалые деньги. Путин ответил, что лишний миллиард действительно не помешает, и пообещал выделить средства из федерального бюджета.
Читайте также:
Путин заявил о рекордно низкой безработице среди россиян
Путин: Тенденцию роста зарплат россиян нужно сделать устойчивой
Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт российского производства
Диана Аванесян