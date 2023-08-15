Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

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Напомним, в результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 27 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.
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