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Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

15 августа 2023, 10:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе из-за взрыва на АЗС в одном из районов.

Напомним, в результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 27 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

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Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Дагестане
15 августа 2023, 10:21

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на АЗС в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Лукашенко выразил искренние соболезнования, а также пожелал выздоровления всем, кто пострадал в результате взрыва на на автозаправочной станции в Дагестане.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.

Напомним, в результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 33 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

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УПЦ сообщила о штурме полицией корпусов Киево-Печерской лавры
УПЦ: Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
15 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/krblokhin

Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь в телеграмм-канале.
В УПЦ сообщили, что в настоящее время украинские силовики штурмуют два корпуса лавры. Помещения оцеплены, на одном из них уже срезаны замки.

По информации очевидцев, сотрудники полиции вооружены автоматами. В здании церкви находятся паломники и монахи.  

Напомним, согласно решению суда, вынесенного 10 августа, Киево-Печерская лавра должна устранить препятствия в пользовании имуществом церкви. Адвокат обители прокомментировал судебное решение и назвал его одним из самых позорных в истории страны. 

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ФСБ задержала жителя Крыма за пособничество ВСУ
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
15 августа 2023, 09:44

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан гражданин России, который информировал спецслужбы Украины о перемещении военных грузов, которые через территорию Крыма следуют в зону проведения СВО.

Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты схрона, где находилось взрывное устройство, изготовленное мужчиной для совершения диверсий. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. 

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Владельцем АЗС, взорвавшейся в Махачкале, оказался судимый бизнесмен
SHOT: Владельцем АЗС, которая взорвалась в Махачкале, оказался 39-летний судимый бизнесмен
15 августа 2023, 09:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

АЗС «Нафта-24», на которой произошел взрыв, принадлежит 39-летнему ранее судимому бизнесмену. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, владелец заправочной станции ранее был судим. Он привлекался к уголовной ответственности в 2016 году. Отмечается, что ему было предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Бизнесмен сбывал сжиженный газ без специальных разрешений. На незаконной продаже ресурсов, мужчина заработал более 1,3 млн рублей.

Напомним, взрыв на АЗС произошел накануне вечером под Махачкалой. В результате происшествия, 30 человек погибли, из них трое детей. Более 100 человек пострадали, состояние 10 оценивается как тяжелое. 

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#азс
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#взрыв
#бизнесмен
#происшествия
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Умер учёный, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич
15 августа 2023, 09:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве умер 85-летний профессор МГУ, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич.
«Московский Комсомолец» пишет, что учёный умер в своей квартире на Ломоносовском проспекте.
 
Владимиру Зоричу внезапно стало плохо. Дочь вызвала скорую, но медиам не удалось спасти учёного.
 
Владимир Зорич являлся заслуженным профессором МГУ, крупнейшим специалистом в области математического анализа.

Ранее на 89-м году жизни скончалась дочь советского учёного и конструктора Сергея Королёва Наталья. Наталья Сергеевна Королёва сделала блестящую карьеру в медицине, была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук.

Королёва являлась лауреатом Госпремии СССР, а также премии им. Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

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#учёный
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#математика
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Во вторник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
15 августа 2023, 09:08

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 15 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано около 858 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. 

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В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе.

#ремонт дорог
#волга
#шоссе
#правительство
#крым
#урал
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Учёные создали экологичную упаковку для продуктов из ананаса
15 августа 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Nikolay Zaiarnyi

Команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.
Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).
 
Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
 
Учёные создали и протестировали пленки, которые изготовили из ананасовых отходов: в чистом виде и в сочетании с глицерином. Материалы оказались водостойкими, а также обладающими способностью замедлять естественный процесс созревания бананов, а это значит, что новый материал поможет как можно дольше хранить продукты.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, что ананас способен предотвращать отеки, понижать давление, укреплять иммунитет, разжижать кровь, понижать холестерин и улучшать пищеварение.В связи со способностью фрукта налаживать пищеварение, диетолог рекомендовала употреблять ананас с мясом. При этом, намного полезнее именно свежий ананас, а не консервированный.

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#продукты
#учёный
#еда
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Названы сроки начала выпуска авто на заводах Mercedes и Volkswagen в России
Мантуров: Заводы Mercedes и Volkswagen в РФ начнут выпуск авто в 2023-2024 годах
15 августа 2023, 08:21

Фото: сайт Кремля

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться уже в текущем году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе беседы с журналистами.
Глава ведомства не озвучил конкретные сроки начала производства, но отметил, что по его мнению, это может произойти до конца 2023 года. Он выразил надежду на то, что коллеги придут к соглашениям с партнерами и старт запуска будет близок.

Мантуров также добавил, что выпуск машин на предприятии Mercedes-Benz в Подмосковье может стартовать в 2024 году. Он уточнил, что выпускать будут легковой автопром, производство которого, налаживается на площадке. 

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#подмосковье
#производство
#mercedes
#автоваз
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В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
Меликов объявил 15 августа днем траура в связи с гибелью людей в Махачкале
15 августа 2023, 07:49

Фото: iStock/jorgeantonio

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе из-за взрыва на АЗС в одном из районов. Об этом говорится в сообщении администрации.
Меликов распорядился отменить трансляцию развлекательных программ и мероприятий, а также приспустить государственные флаги.15 августа объявлен днем траура на территории всей Республики Дагестан.

В результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 27 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. 

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#соболезнования
#дагестан
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