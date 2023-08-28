Путин выразил соболезнования семье Пригожина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в связи с его гибелью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Трагедия произошла 23 августа. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину, потерпел крушение над Тверской областью. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Выясняются причины, по которым произошла авария. Прежде сообщалось, что СКР подтвердил смерть главы ЧВК по итогам медицинской экспертизы.
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Анастасия Крестьянова