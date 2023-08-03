Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

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«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров – легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», - написано в сообщении на официальном сайте Кремля.
Глава РФ также добавил, что память о ней навсегда сохранится в сердцах всех ее почитателей.
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