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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Путин: Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров
03 августа 2023, 19:01

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.
«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров – легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», - написано в сообщении на официальном сайте Кремля.

Глава РФ также добавил, что память о ней навсегда сохранится в сердцах всех ее почитателей.


Напомним, 3 августа о смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока.

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Учитель физики Людмила Кацыв стала Почётным гражданином Химок
03 августа 2023, 19:18

Фото: администрация г. о. Химки

Преподавателю лицея №11 «Триумф», заслуженному учителю России Людмиле Кацыв присвоили звание Почётного гражданина городского округа Химки. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«Я себя не представляю в другой профессии. Ещё будучи маленькой девочкой, я высаживала кукол перед собой и играла в школу. Обожаю детей и свою работу, это моя жизнь. Учитель должен не просто уметь увлечь ребенка, но и стать для него авторитетом, другом и помощником», – рассказала учитель. 

Людмила Кацыв переехала в Химки по распределению в 1975 году. Через год устроилась в школу №11, которая со временем стала лицеем «Триумф». Вот уже 47 ле тона обучает юных химчан основам физических процессов. Кроме того, более 20 лет она возглавляла образовательное учреждение.

В 2001 году Кацыв стала лауреатом премии губернатора Московской области, в 2008-м была награждена почётным знаком главы городского округа Химки, а в 2012 году получила звание заслуженного учителя России.

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#подмосковье
#московская область
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В Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу
03 августа 2023, 19:06

Фото:istockphoto/OlyaSolodenko

Калининградские власти планируют снести дома дачников, чтобы построить новую улицу.
Об этом пишет портал «Русский Запад». Инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Заря». Власти захотели изъять землю у дачников и расширить таким образом улицу Генерала Толстикова. Под снос попадут 54 участка с 27 домами, где живут порядка 80 человек.
 
В июне председатель «Зари» Иволга Воронина рассказала о проблеме губернатору Антону Алиханову.
 
«Мы теряем свои дома, мы в отчаянии, только на вас надежда», — написали собственники участников на странице чиновника в соцсети, повторив ту часть сообщения, которое было отправлено Алиханову лично.
В августе представители калининградской администрации заявили, что решение по внесению изменений в Генплан города в данный момент не принято.
 
Генеральный план будет утверждён в конце ноября 2023 года, когда закончится комплексный градостроительный анализ поступивших предложений, в том числе от владельцев дач.

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#дача
#чиновники
#земельные участки
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На могилу погибшего при теракте военкора Татарского принесли дрон
03 августа 2023, 18:47

Фото: iStock/Naypong

Дрон положили на могилу Владлена Татарского, который погиб при теракте.
Об этом пишет «Московский Комсомолец». Неизвестно, кому пришла идея принести на кладбище дрон.
 
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время теракта в петербургском кафе. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую на творческую встречу принесла Дарья Трепова*, и передала военкору.
По данным ФСБ, второй участник подготовки террористического акта — член диверсионно-разведывательной группы гражданин Украины Юрий Денисов.

Ранее фигурантка уголовного дела Дарья Трепова* пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

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#теракт
#кладбище
#сво
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В Подмосковье с начала года землю получили более 1,5 тыс многодетных семей
03 августа 2023, 18:16

Фото: Минимущества МО

Бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье обеспечили 1543 многодетные семьи. Такие данные привели в Минимущества Московской области.
«За июль администрации городских округов передали земельные участки ещё 230 многодетным семьям. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили землю, составило 1543», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Министр напомнила, что областной закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям вступил в действие в 2011 году. За это время участки Московской области получили 34,8 тыс семей. 

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#имущество
#наталья адигамова
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#земельные участки
#многодетные семьи
#подмосковье
#московская область
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Генпрокуратура РФ признала работу Центра европейских исследований нежелательной в России
03 августа 2023, 18:06

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что с 2014 года под видом просветительской деятельности мероприятия, которые организовывал центр, были ориентированы исключительно на формирование негативного образа РФ. По информации ведомства, центром предпринимаются попытки создать отрицательное мнение о гражданах России и событиях в государстве, которое серьезно отличается от происходящего.

В Генпрокуратуре отметили, что после начала спецоперации на Украине центр продвигает идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении России, а также увеличения всех видов помощи киевскому режиму.

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#развитие
#прокуратура
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Новый шахматный клуб для взрослых и детей появится в Видном
03 августа 2023, 17:54

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Специалисты Градостроительного совета Московской области поддержали архитектурный облик здания нового шахматного клуба в Ленинском городском округе, в городе Видное.

Новый шахматный клуб будет в форме прямоугольного треугольника. Основным материалом при строительстве будет керамогранит кремово-белого оттенка, сообщает «Радио 1» пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новый шахматный клуб порадует поклонников интеллектуального вида спорта из Видного. Двухэтажное здание площадью порядка 500 квадратных метров появится на проспекте Ленинского Комсомола, вблизи дома 46. Помещения можно будет использовать не только для обучения шахматистов, но и проведения турниров. Строительство объекта планируется начать в 2024 году», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. 

Реализация объекта создаст в округе ​восемь рабочих мест. 

«Облик здания отличается чистотой линий и строгостью цветовых решений. Белизна фасадов подчеркивается темно-серыми, почти антрацитовыми оттенками, становясь аллюзией на тему игры в шахматы», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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#дома
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В Подмосковье построят комплекс по производству средств личной гигиены
03 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект производственно-складского комплекса компании «TD Altera Distribution» в Наро-Фоминском городском округе.

В Наро-Фоминском городском округе в деревне Слизнево запланировано строительство производственно-складского комплекса компании «TD Altera Distribution», специализирующейся на изготовлении товаров для дома и средств личной гигиены. Предприятие будет поделено на технологический цех, где установят автоматизированное оборудование, административную часть и зону хранения готовой продукции. Инвестиции застройщика в проект составят 130 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Реализация проекта создаст 14 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#оборудование
#центр содействия строительству
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За ремонт дорог на «Доброделе» за месяц проголосовали 125 тыс жителей
03 августа 2023, 17:30

Фото: Минтранс МО

Во втором этапе голосования по ремонту дорог на будущий год на региональном портале «Добродел» за месяц приняли участие 125 тыс жителей Подмосковья. Оно проходит с 1 июля по 31 августа, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Голосование пользуется большой популярностью среди пользователей «Добродела». Больше всего голосов оставили жители городских округов Ступино (24 тыс), Воскресенский и Коломенский (по 11 тыс), Дмитровский (8 тыс) и Серпухов (7,5 тыс).
 
Проголосовать можно только за одну дорогу. При желании разрешается приложить фото и оставить комментарий. Можно поддержать других пользователей комментарием или лайком.
 
Во второй этап голосования на «Доброделе» включены дороги, отобранные специалистами на основании предложений жителей. По результатам финального этапа определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку жителей.

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150 тыс пользователей «Добродела» участвовали в сборе предложений по ремонту дорог
 

#голосование
#ремонт дорог
#добродел
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
03 августа 2023, 17:10

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Народную артистку РСФСР актрису театра и кино Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Отмечается, что церемония прощания с Мирошниченко состоится 7 августа в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.

Напомним, 3 августа о смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. 

Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. Подобное осложнение тяжелой инфекции не позволяет тканям пропускать кислород, при этом происходит критическое понижение артериального давления. Подобное состояние развилось у актрисы из-за инфекционного эндокардита - воспаления внутренней оболочки сердца. 

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#артист
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