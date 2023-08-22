Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Ясуловича

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«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Игорь Николаевич Ясулович – талантливый артист, прекрасный наставник и педагог. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», - говорится в сообщении от лица российского президента.
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