Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» после 11 марта 2024 года

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Президент России Владимир Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ после 11 марта. Об этом говорится в презентации выставки от ее организаторов.
Напомним, выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ. По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.
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Екатерина Коршунова