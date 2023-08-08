Путин восхитился трудолюбием строителей в Мариуполе

Фото: сайт Кремля
Прибыв в город, глава государства обратил внимание на трудолюбие работников, которые продолжали строительные работы даже после того, как стемнело.
«Все как муравейник: работают-работают, уже стемнело – все равно работают-работают, все крутится-крутится, здорово», - заявил Владимир Путин.Президент также сообщил, что почуствовал гордость за строителей города.
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