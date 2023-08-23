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Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно

23 августа 2023, 21:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие сражаются смело и решительно в ходе спецоперации на Украине. Об этом Путин сообщил, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.

«Преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Глава российского государства отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.

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Второй самолет Пригожина сел в аэропорту Остафьево
«Фонтанка»: Второй бизнес-джет Пригожина приземлился в аэропорту Остафьево
23 августа 2023, 21:00

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Второй самолет, принадлежащий Евгению Пригожину приземлился в аэропорту Остафьево. Об этом сообщает «Фонтанка».
Прежде сообщалось, что второе воздушное судно, принадлежащее главе ЧВК Вагнер изменило траекторию полета после крушения бизнес-джета в Тверской области.

По информации издания, самолет приземлился в аэропорту Остафьево.

В настоящее время, проводятся поиски тел погибших в результате крушения частного самолета, принадлежащего Пригожину. Известно о десяти пострадавших. 

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#тела
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Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой
Flightradar: Второй самолет Пригожина направляется в аэропорт
23 августа 2023, 20:25

Фото: iStock/Diy13

Второй самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, совершил разворот над Москвой, чтобы направиться в аэропорт. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Прежде сообщалось о крушении в Тверской области частного самолета, принадлежащего главе ЧВК Вагнер Евгению Пригожину. После того, как бизнес-джет рухнул, второй самолет спешно развернулся и изменил маршрут.

По данным сервиса, самолет направился в сторону аэропорта.

В настоящее время обстоятельства крушения первого судна выясняются. 

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Австралия может потерять сотни миллиардов долларов из-за потепления
23 августа 2023, 18:41

Фото: istockphoto/Stuart Millen

Повышение средней температуры в Австралии на 2 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой может нанести значительный ущерб экономике страны.
The Guardian, ссылаясь на доклад правительства, пишет, что из-за аномальных погодных условий стремительно сократится производительность труда. Австралия может потерять 135-423 млрд долларов. Если средняя температура достигнет 3 градусов Цельсия, ущерб увеличится ещё на 155 млрд долларов. Урожайность сократится на 4% к 2063 году.
 
Национальная метеорологическая служба сообщает, что с 1910 года средняя температура в Австралии поднялась на 1,47 градуса.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки заявил:

«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», — добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
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#климат
#австралия
#урожай
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Жители Московской области обратились на номер «112» более 78 миллионов раз
23 августа 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Система-112 Московской области создана 1 июня 2015 года и работает уже 8 лет, за которые операторам удалось принять около 78 миллионов звонков.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112», за это время операторы приняли и обработали более 77 миллионов вызовов.

Согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 23%, остальные 7% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие службы.

Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.

Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома.
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Специалисты выполнили перенос данных о лесах Подмосковья в специальную систему
23 августа 2023, 18:15

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Миграция данных о лесах Подмосковья в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса выполнена на 100%.

С 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях заработает Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), в которую выгрузили все данные о лесах, использовании, охране, защите и другая информация. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе», - рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов. 

Подмосковье в числе первых начнет работать в новой системе.

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#георгий филимонов
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Эксперт Маринин: посадка станции на Луну сделала Индию космической державой
23 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Elen11

Научный сотрудник московского Музея космонавтики Игорь Маринин заявил, что мягкая посадка автоматической станции на Луну сделала Индию великой космической державой. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, Индия стала четвёртой страной, которая смогла совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Маринин отметил, что специалисты Индии первыми в мире посадили свой космический аппарат вблизи южного полюса Луны. 

Сообщается, что по степени сложности это гораздо тяжелее, чем прилунение в приэкваториальных районах, которые ранее осуществляли СССР, США и КНР.

Напомним, посадочный модуль станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну. В полярном регионе Луны, прилунение индийской миссии стала первой мягкой посадкой, после крушения российской станции «Луна-25».

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#станции
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В Петербурге задержали двух полицейских за избиение задержанных
В Петербурге полицейских задержали за избиение супружеской пары на улице
23 августа 2023, 18:04

Фото: iStock/artolympic

Сотрудники СКР в Санкт-Петербурге задержали двух постовых полицейских, которые избили супружескую пару в начале августа. Об этом сообщает СК по региону.
Инцидент произошел в начале августа. Два сотрудника патрульно-постовой службы полиции применили грубую физическую силу к задержанным. 

После того, как на задержанных были надеты наручники, полицейские распылили в лицо мужчины газовый баллончик, затем нанесли несколько ударов по голове. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрания им меры пресечения. 

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#уголовное полицейские
#мужчины
#меры
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Важным событием для Подмосковья стало онлайн-движение «Книга рекордов учителя»
23 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Целью создания книги стало развитие наставничества «учитель-ученик», поддержка и освещение эффективного опыта педагога, популяризация профессии учителя.

Образовательные учреждения сняли видеоролики на определенную тематику и загрузили на сайт движения. Посмотреть ролики можно на сайте. 

На сайте представлены разные тематики: 

— Выдающиеся ученики. Там учителя представляют сюжеты о победах учеников ВСОШ и НТО. 
— Выдающиеся выпускники. Учителя рассказывают о поступлении выпускников образовательной организации в ТОП-5 вузов страны. 
— Высокий балл ЕГЭ рассказывает о получении выпускниками высоких баллов по итогам единого госэкзамена. 
— Герои России представляет сюжеты об учениках, выпускниках и/или учителях имеющих звание «Героя России» и другие. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Психолог Наумова объяснила, как спасти ребёнка от травли в школе
23 августа 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/shironosov

Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что уберечь ребёнка от буллинга в школе можно, приучая его в семье к самостоятельности и умению защитить себя.
Также психолог подчеркнула, что важно, чтобы дома ребёнок не ощущал некой травли со стороны самих родителей.

«Важно, чтобы сами родители относились к ребёнку хорошо и нежно, и не травили его в семье. Нужно, чтобы у ребёнка была возможность принимать собственные решения, чтобы его мнение учитывалось. Именно в семье должны формироваться условия, чтобы ребенок был сильным, и при этом не нарушал границ другого человека», – пояснила в беседе с Общественной Службе Новостей Наумова.

Она добавила, что родителям важно общаться с ребёнком, рассказывать о личном опыте обучения и общения в школе, а также приучать своё чадо к школьной коммуникации, например, с помощью игровых практик.

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