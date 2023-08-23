Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно

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«Преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Глава российского государства отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.
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