Путин вспомнил, как мама поставила его в угол

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин вспомнил, как в детстве мама поставила его в угол. Об этом он рассказал на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Пятигорске.
Участница задала вопрос президенту о самом добром воспоминании из его детства, связанном с семьей.
История закончилась тем, что мама сама вытащила будущего президента из угла и начала целовать. Однако подробности того случая глава государства раскрывать на публику не стал.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».
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«Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?"», — рассказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».
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Элина Позднякова