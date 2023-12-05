Путин вспомнил, как мама поставила его в угол

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «Движение первых» не станет бюрократами, или что это произойдет как можно позже. Об этом Путин сообщил на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».