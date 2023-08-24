Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле

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Прежде сообщалось, что торжественная церемония вручения наград военнослужащим прошла в Курской области, на мероприятии. посвященном 80-летию победы в Курской битве. В церемонии лично принял участие президент России Владимир Путин. Он поздравил россиян с праздником и вручил государственные награды бойцам СВО, которые совершили подвиги во время ведения боевых действий.
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