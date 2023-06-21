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Путин высоко оценил работу российской авиации в зоне СВО

21 июня 2023, 17:56

Фото: iStock/aapsky

Владимир Путин заявил, что российские летчики работают безукоризненно
Российский лидер Владимир Путин высоко оценил работу российской авиации и военных, которые ей управляют, сообщает «РИА Новости».

«Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская. Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно», - прокомментировал ситуацию Путин.


Глава РФ также согласился, что авиация является главной поддержкой пехоты.

Напомним, ранее стало известно, что когда Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, один из них решил сделать президенту памятный подарок. Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.

Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не сомневается в своих отношениях с китайскими партнерами. По ее словам, между государствами продолжается наращивание взаимных обязательств, договоренностей и соглашений.

#Путин
#Авиация
#СВО
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В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

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#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
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Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году
05 июля 2023, 12:13

Фото: Минобразования МО

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции рассказал, что 17 российских выпускников получили 300 баллов за три предмета на ЕГЭ.
По словам Музаева, ещё 456 российских школьников сдали на 200 баллов 2  экзаменационных предмета, 7084 выпускника получили 100 баллов по одному из предметов.

В этом году выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области были освобождены от сдачи ЕГЭ. Вместо этого экзамена они должны будут пройти собеседование в институтах, а также в университетах.

Вузы Белгородской области получили поручение от Министерства науки и высшего образования РФ.

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#ЕГЭ
#выпускники
#экзамены
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Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций
05 июля 2023, 12:00

iStock/Tatiana Sidorova

4 июля чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций разослали распоряжение, которое запретит использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля.
«Ведомости» пишут, что данное распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова получили сотрудники Минпромторга 4 июля.
 
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
 
В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств Apple в служебной деятельности». Контроль за соблюдением запрета возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака.
 
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

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#iPhone
#Минпромторг
#запрет
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Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника
05 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/Elena Perova

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.

Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.

Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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#вандализм
#Колизей
#Рим
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Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись хакерской атаке
05 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/ksvetlaya

В РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение, предпринимаются меры по восстановлению работы компании.
Сообщается, что кассы на станциях и вокзалах работают в прежнем режиме. Об этом ​РЖД сообщили в своем телеграмм-канале. 

Массированная хакерская атака не повлияла на движение поездов и расписание. Компания принесла извинения за неудобства и заверила, что вскоре мобильный сервис и сайт возобновят работу. 

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#РЖД
#хакерская атака
#сайт
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Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации
05 июля 2023, 11:49

Фото: istockphoto / standret

С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс, когда можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации.
«С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Подать заявление в образовательное учреждение не по месту регистрации можно только при наличии свободных мест. Подать заявку на зачисление в школу можно до 5 сентября на региональном портале госуслуг.

Ирина Каклюгина добавила, что оригиналы документов не нужны, все сведения будут проверять удалённо. В школу также приходить не надо. Как подчеркнула вице-губернатор, новая система сделала запись детей в школу быстрой и удобной.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Школьник
#первоклассник
#первый класс
#запись в школу
#школа
#Подмосковье
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Россельхознадзор сообщил о четырех жителях Тувы с диагнозом «сибирская язва»
05 июля 2023, 11:44

IStock/Halfpoint

Диагноз «сибирская язва» обнаружен у четырёх жителей Республики Тыва.
ТАСС пишет, что первого заболевшего госпитализировали в конце июня. На данный момент диагноз «сибирская язва» подтвердили у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В Минздраве республики информацию пока не прокомментировали. 

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#Тыва
#сибирская язва
#диагноз
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В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ
05 июля 2023, 11:41

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский завил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, чтобы показать успехи к грядущему саммиту НАТО.
По его словам, ВСУ не удается прорвать линию российской обороны, несмотря на то, что от Днепра и до стыка в Запорожской области и ДНР «все полыхает». Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Кимаковский отметил, что в новую волну наступления ВСУ пошли для того, чтобы продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе. 

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#ВСУ
#наступление
#саммит
#НАТО
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В Подмосковье рассказали о популярных разделах портала «Стань мамой в Подмосковье»
05 июля 2023, 11:37

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

В сервисе собраны советы и рекомендации, а также информация о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами

Онлайн-сервис «Стань мамой в Подмосковье» будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Теперь вся необходимая для будущих мам информация собрана в одном месте. На портале женщина сможет ознакомиться с советами и рекомендациями, подробно изучить родильные дома и перинатальные центры Подмосковья и многое другое. Портал начал работу в марте этого года и за это время его посетили уже почти 8 тыс. раз», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Самыми популярными для будущих мам разделами сайта стали страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье».

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