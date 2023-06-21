Путин высоко оценил работу российской авиации в зоне СВО

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Владимир Путин заявил, что российские летчики работают безукоризненно
Российский лидер Владимир Путин высоко оценил работу российской авиации и военных, которые ей управляют, сообщает «РИА Новости».
«Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская. Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно», - прокомментировал ситуацию Путин.
Глава РФ также согласился, что авиация является главной поддержкой пехоты.
Напомним, ранее стало известно, что когда Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, один из них решил сделать президенту памятный подарок. Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не сомневается в своих отношениях с китайскими партнерами. По ее словам, между государствами продолжается наращивание взаимных обязательств, договоренностей и соглашений.
«Очень эффективно работает авиация, это точно - и фронтовая авиация, и армейская. Средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее стало известно, что когда Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, один из них решил сделать президенту памятный подарок. Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не сомневается в своих отношениях с китайскими партнерами. По ее словам, между государствами продолжается наращивание взаимных обязательств, договоренностей и соглашений.
Евгения Парфентьева