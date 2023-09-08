Путин запустил движение на участке трассы М-12

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса.
Напомним, с 2022 года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.
Отмечается, что общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Трасса соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.
Автодорога разгрузит сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а также отведет огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области и соединит Муром и Владимир.
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Отмечается, что общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Трасса соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.
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Екатерина Коршунова