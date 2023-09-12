Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику

12 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные в этот день отметят день перенесения святых мощей князя Александра, а те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отметят День видеоигр и День джипера. Подробнее о праздниках читайте в материале «Радио 1».