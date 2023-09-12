Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику

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Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции открыл второй этап золотодобывающего завода «Павлик», расположенного в Магаданской области, передает РИА Новости.
Первый этап разработки месторождения был запущен в 2015 году и к 2022 году принес более 7,2 тонн золота. Второй этап развития предприятия позволит обработать до 12 миллионов тонн руды.
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