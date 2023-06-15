Путин запустил новый участок трассы М-4 «Дон»

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Известно, что новый участок автомагистрали будет будет проходить в обход Краснодара.
«Разрешаю», — передал глава государства.
Ранее Путин распорядился, чтобы кабмин предпринял исчерпывающие меры для того, чтобы интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство.
В списке поручений главы государства отмечено, что меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить безопасность при их эксплуатации.