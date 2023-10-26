Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25»: Это обидно, но это опыт

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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со специалистами космической отрасли и учёными прокомментировал инцидент с автоматической межпланетной станцией «Луна-25», столкнувшейся 19 августа с естественным спутником Земли. Об этом пишет РИА Новости.
«Меня тоже. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают. Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», — ответил президент.
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