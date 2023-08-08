Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки

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Владимир Путин отметил, что благодаря подобных программам, более 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за прошедший год. Он также пояснил, что в решении этого вопроса, будет уделяться внимание на качество заемщиков со стороны ЦБ РФ. Глава государства сообщил, что у финансового регулятора около 80% расходов, которые связаны с ипотечным жильем, однако предоставление льгот, будет продолжаться, заверил президент.
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