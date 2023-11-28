Путин заявил, что в России еще многое нужно сделать для многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям предстоит еще многое сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей и семей с детьми в целом. Об этом он говорил во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.