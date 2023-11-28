Путин заявил, что в России еще многое нужно сделать для многодетных семей

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям предстоит еще многое сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей и семей с детьми в целом. Об этом он говорил во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.
«Нам ещё очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Но, как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание, не случайно следующий год мы объявляем Годом семьи», - сказал Путин.
По словам главы государства, необходимо обеспечить для семей с детьми доступность строительства домов.
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