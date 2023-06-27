Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну»

Фото: kremlin
Президент РФ Владимир Путин в Кремле поблагодарил военных за работу во время мятежа Пригожина
«Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
На Соборной площади на выступлении президента присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее Путин заявил, что подразделения из зоны СВО не снимались в выходные. Президент России Владимир Путин в рамках обращения к военнослужащим заявил, у России не было необходимости снимать боевые подразделения из зоны спецоперации 24 июня.
Напомним, сегодня, 27 июня, Путин выступает перед военными, которые участвовали в событиях минувших выходных.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
Ранее Путин заявил, что подразделения из зоны СВО не снимались в выходные. Президент России Владимир Путин в рамках обращения к военнослужащим заявил, у России не было необходимости снимать боевые подразделения из зоны спецоперации 24 июня.
Напомним, сегодня, 27 июня, Путин выступает перед военными, которые участвовали в событиях минувших выходных.
Мария Фирсова