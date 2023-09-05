Путин заявил о необходимости завершения строительства моста через Лену

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо включить в план экономического развития Якутии окончание строительства моста через реку Лена с точно установленным сроком окончания работ. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.
Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что на строительство переправы выделено 5,2 млрд рублей на 2025-2026 годы.
Также Савельев заявил о необходимости строительства моста через реку Алдан в Якутии.
Кроме того, Путин заявил, что в регионе очень плохо ведётся экономическая деятельность, что доказывают фотографии разрушенных участков дорог и другой инфраструктуры. В связи с этим, президент отметил необходимость проведения ремонтных работ на федеральной трассе «Колыма».
По словам Путина, приведение объектов инфраструктуры в надлежащее состояние позволит значительно улучшить состояние региона и жизнь его граждан. Так, ремонт «Колымы» обеспечит круглогодичное транспортное сообщение в Якутии и Магаданской области.
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Также Савельев заявил о необходимости строительства моста через реку Алдан в Якутии.
Кроме того, Путин заявил, что в регионе очень плохо ведётся экономическая деятельность, что доказывают фотографии разрушенных участков дорог и другой инфраструктуры. В связи с этим, президент отметил необходимость проведения ремонтных работ на федеральной трассе «Колыма».
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Анастасия Чинкова