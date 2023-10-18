Путин заявил о патрулировании Черного моря самолетами с «Кинжалами»

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Президент России Владимир Путин объявил, что над Черным морем теперь будет регулярное патрулирование самолетами Воздушно-космических сил РФ. Патрулирующие самолеты будут оснащены системой «Кинжал». Информацию сообщает ТАСС.
«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — сказал глава государства.Президент также напомнил, что комплексы «Кинжал» обладают дальностью свыше тысячи километров со скоростью 9 Махов. Российский лидер заявил, что это решение не является угрозой. Он также предупредил, что РФ будет наблюдать за ситуацией на Средиземном море.
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