Путин заявил о патрулировании Черного моря самолетами с «Кинжалами»

В России предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних, соответствующий документ уже направили в Госдуму. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она рассказала «Радио 1», что такое питание нередко приводит к тяжелым заболеваниям и смерти детей.