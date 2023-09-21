Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи

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«На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти», - заявил Путин.
По словам Путина, этого удалось достичь путем усилий правительства в области демографии. Теперь же нужно преумножить эти усилия и создать для молодёжи комфортные условия для карьерного старта.
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