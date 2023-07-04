Путину доложили о нападении на журналистку Милашину в Чечне

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова - серьезное происшествие, о котором было доложено главе государства.
Песков отметил, что речь идет о серьезном нападении и необходимо в ближайшее время принять должные меры и реализовать следственные действия. Об этом сообщает издание Readovka.
Спикер Кремля заявил, что инцидентом занимается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обращение которой, уже направлено в следственные органы Чечни. Он добавил, что о произошедшем было доложено президенту России.
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Спикер Кремля заявил, что инцидентом занимается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обращение которой, уже направлено в следственные органы Чечни. Он добавил, что о произошедшем было доложено президенту России.
«Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер. О произошедшем доложено президенту России Владимиру Путину», - заключил Песков.Ранее стало известно, что журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне, куда они отправились для принятия участия в процессе по оглашению приговора супруге бывшего судьи Верховного суда.
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Анастасия Крестьянова