Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Фото: сайт Кремля
79,2% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные продемонстрировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что деятельность главы российского государства одобряют 75,6% граждан России. Из числа опрошенных лишь 14,2% придерживаются противоположного мнения.
Опрос был проведен с 30 октября по 5 ноября этого года. В нем приняли участие 1600 россиян.
В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.
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Опрос был проведен с 30 октября по 5 ноября этого года. В нем приняли участие 1600 россиян.
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Екатерина Коршунова