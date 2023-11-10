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Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ: 79,2% россиян доверяют Путину, 75,6% одобряют его деятельность
10 ноября 2023, 10:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

79,2% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные продемонстрировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что деятельность главы российского государства одобряют 75,6% граждан России. Из числа опрошенных лишь 14,2% придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведен с 30 октября по 5 ноября этого года. В нем приняли участие 1600 россиян.


В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.

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#владимир путин
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В Тульской области мигрантам запретят работать в общепите и других сферах
10 ноября 2023, 11:01

Фото: istockphoto/Jiyi

В Тульской области иностранцам будет запрещено работать в торговле алкоголем, табаком, продуктами питания и напитками.
Запрет распространится на сухопутные перевозки пассажиров как в городе, так и по области. Меры вступят в силу с начала 2024 года.

Губернатор Челябинской области также запретил мигрантам водить такси и маршрутки. Компаниям и ИП запрещено нанимать иностранцев в качестве водителей.

Месяц назад подобное постановление опубликовал губернатор Калужской области, которое вступит в силу в 2024 году. В регионе для мигрантов окажется под запретом розничная торговля (топливом, продуктами, табачными изделиями) и работа водителями такси и маршруток.

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#тульская область
#мигранты
#работа
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Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»
Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса «Большая перемена»
10 ноября 2023, 10:15

Фото: Пушкинское время

Ученица гимназии из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена». Победительница получила призовой фонд в размере 200 тысяч рублей, а также туристическую образовательную программу.
Финальный этап соревнований проходил в Международном детском центре «Артек». Побороться за победу туда приехали 1500 тысячи школьников, в том числе и Анастасия Смирнова из Ивантеевки. 

Ученица 11 класса гимназии №3 успешно выполнила задания от организаторов и презентовала проект жюри, благодаря чему попала в список победителей конкурса.

«Призовые деньги — 200 тысяч рублей пойдут на дальнейшее образование. Помогла родителям и даже благодарственное письмо от президента России привезу домой из „Артека“. Признаться, меня распирает от гордости за страну, Подмосковье, Ивантеевку и, конечно, самых лучших родителей, которые верили в меня», — рассказала Анастасия Смирнова. 
Мероприятие проходило в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!». Всего в нем приняли участие более трех миллионов школьников 8-11-х классов. 300 лауреатов были отмечены премиями от 200 тысяч до миллиона рублей.

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#образование
#проект
#пушкинский округ
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Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США
10 ноября 2023, 09:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова стала гражданкой США.
Об этом она сообщила в своём Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — поделилась новостью девушка.
Мария Машкова рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». Девушка заявила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова. Также Машкова рассказала подписчикам, что снялась в сериале за границей.

Муж актрисы - пианист Александр Слободяник. В семье растут 13-летняя Стефания и 11-летняя Александра.

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#сша
#актриса
#гражданство
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У худрука Малого театра Соломина развилась деменция
10 ноября 2023, 09:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Юрий Соломин из-за нарушения кровообращения в мозгу дезориентирован в пространстве.
Mash пишет, что речь и движения артиста заторможены. Народный артист не помнит, как оказался в больнице, и некоторые события своей жизни.

Юрий Соломин лежит в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё это — последствия инсульта. По словам врачей, первые недели восстановления являются самыми сложными. Артисту предстоит длинный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.

Напомним, Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве 6 ноября. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет.
Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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#актёр
#кино
#здоровье
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Две трети россиян составляют резюме самостоятельно
10 ноября 2023, 09:00

Фото: iStock/Oleksii Didok

Эксперты Авито Работы провели исследование среди 10 000 респондентов и выяснили, что 67% опрошенных составляют свое резюме исключительно самостоятельно. Еще 13% советуются с семьей и близким, а 8% обращаются к мнению друзей. Большинство респондентов (75%) считают опыт работы первостепенным критерием в резюме, который влияет на мнение работодателя о кандидате.
Предпочитают не привлекать посторонних к составлению своего резюме респонденты из Ростова-на-Дону (81%), Красноярска (78%) и Казани (75%), а также представители сфер торговли (75%), логистики (72%) и администрирования (71%). Чаще других делегировать часть задач при подготовке резюме коллегам или близким склонны представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также при трудоустройстве поддержкой близких стараются заручиться жители Перми (36%), Москвы (33%) и Самары (32%). 

«Большинство респондентов (75%) считает, что опыт работы — важнейший критерий в резюме. Этот пункт действительно является наиболее показательным для работодателя, однако, описывая свой опыт, кандидатам стоит помнить о некоторых правилах: например, приводить конкретные цифры и достижения с предыдущих мест работы, а вместо общих фраз говорить о наиболее релевантных фактах для устройства на желаемую вакансию. Интересно, что больше четверти (26%) работающих россиян хотели бы иметь возможность скрыть свое резюме из общего доступа и открывать его только для проверенных и надежных компаний. На нашей платформе такие работодатели отмечены бейджем “Реквизиты проверены” —  он подтверждает, что организация прошла проверку по ИНН или банковским реквизитам, платит налоги и соблюдает трудовое законодательство»‎, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
При составлении резюме респонденты в первую очередь стремятся выделить свой опыт работы (75%), образование (49%), а также указать ожидаемый уровень заработной платы (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%). Больше других считают трудовой стаж своим главным преимуществом жители Екатеринбурга (84%), Нижнего Новгорода (83%) и в равной степени Челябинска и Воронежа (80%). 

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#работа
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#жители
#рекомендации
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На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух
«Страна.ua»: На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух
10 ноября 2023, 03:04

Фото: iStock/Konoplytska

В настоящее время на Украине осталось всего два долларовых миллиардера - при том, что год назад их было девять. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на исследование New Voice.
В публикации говорится, что рейтинг миллиардеров возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого составляет $6,59 млрд. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом его доходы упали на 43%. Вторым украинским миллиардером стал предприниматель Виктор Пинчук с состоянием $1,72 млрд, снизившимся на 34%.

Третью строчку рейтинга заняли Пётр и Алексей Порошенко, состояние которых оценили в $954 млн.

«Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — заключили авторы.

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#рейтинг
#предприниматель
#бизнесмен
#доходы
#украина
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Патриарх Кирилл: Моего отца сослали на Колыму за слово «Бог» с заглавной буквы
10 ноября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отца Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму за написание слова «Бог» с заглавной буквы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам патриарха, в ходе обысков у Михаила Гундяева обнаружили конспекты высших богословских курсов, где слово «Бог» писалось с большой буквы.

Он подчеркнул, что этого оказалось достаточно для того, чтобы его отца отправили на пять лет на Колыму. Во время ссылки помогала мысль о том, что он отбывает наказание за веру, а не за преступление, добавил патриарх Кирилл.

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#наказание
#патриарх кирилл
#россия
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«Аэрофлот» завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти самолётам
10 ноября 2023, 01:24

Фото: iStock/umenie

Группа «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга по девяти воздушным судам с компанией BOC Aviation (Ирландия).
«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — сообщается на официальной сайте компании.

Уточняется, что сумму урегулирования выплатил российский страховщик НСК, к которому и перешло право собственности на самолёты.

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#росавиация
#компании
#аэрофлот
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День полиции в России — 10 ноября: история праздника, кого поздравлять
10 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/Dzurag

В России 10 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный стражам порядка. Редакция «Радио 1» расскажет, когда торжество было учреждено, как поздравлять полицейских, и какие традиции связаны с этим торжеством.

День полиции 2023 — история праздника

 
Впервые Россия ощутила потребность в силовой структуре сразу после Октябрьской революции. Тогда государству нужно было сформировать подразделения, которые обеспечивали бы правопорядок, поэтому за основу создания праздника взято именно 10 ноября 1962 года. 

Однако похожая структура прежде уже существовала при Петре I. Тогда была учреждена должность генерала-полицмейстера, который возглавлял службу, в задачи которой входила охрана общественного порядка.

День полиции 2023 — традиции

 
В советские времена праздник отмечался широко. Проходили мероприятия на городских площадках, организовывались концерты. В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.
 
По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.   
 

День полиции 2023 — как поздравить

 
С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравляют не только близкие и коллеги, но и государственные лица. Правоохранителям выражают благодарность власти страны, в их честь проводятся тематические концерты.
 
В качестве презента сотруднику полиции можно преподнести ремни, запонки, портсигары, визитницы, обложки на удостоверение, именные ручки, термосы, зарядные блоки и т.д. На сувениры можно нанести памятную гравировку или надпись с пожеланиями.
 
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