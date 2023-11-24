Путину рассказали о выводах нейросети о фото высадки американцев на Луну

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Американская нейросеть сочла фальсификацией фотографию лунной миссии США. Об этом рассказали Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Нейросеть красной маркировкой отмечала те места, которые посчитала подделкой. На фотографии, которую показали президенту, почти все объекты были помечены красным, то есть они показались искусственному интеллекту ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода никаких вопросов у нейросети не вызвала. Глава Сбербанка Герман Греф, во избежание предвзятости, подчеркнул, что такие выводы сделала на основе множества параметров американская, а не российская нейросеть.
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Александр Бойцов