Пьяный мужчина убил беременную собаку, «вышвырнув» ее из окна

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект склада для хранения сэндвич-панелей в рабочем посёлке Оболенск городского округа Серпухов.

Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство застройщику ЗАО «Вифитех», инвестиции которого составляют порядка 38 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Площадь объекта — более 1,4 тысяч кв. метров. Сюда на распиловку и хранение будут привозить стеновые и кровельные строительные сэндвич-панели. Возведение объекта запланировано в рамках расширения текущего производства. Будет создано 10 рабочих мест.

Завершения строительства намечается на первый квартал 2024 года.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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