Пьяный мужчина убил беременную собаку, «вышвырнув» ее из окна

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По словам жителей дома, собака была сброшена пьяным мужчиной с девятого этажа, после чего был слышен звук удара и скулеж. На мужчину соседка вызвала правоохранительные органы.
Также мужчина был замечен за выбрасыванием мусора из окон, так как, по словам сожительницы, ему лень ходить до мусорки. Полиция устанавливает обстоятельства преступления, после проверки будет приниматься решение согласно закону.
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