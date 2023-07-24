Пьяного мигранта за рулем иномарки задержали после погони в центре Петербурга

Сотрудники Минэкологии совместно с сотрудниками администрации городского округа Шатура, правоохранительных органов и представителями регионального Комитета лесного хозяйства провели рейд в заказнике «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры» с целью проверки режима особой охраны объекта.

Сотрудники провели разбирательства с нарушителями режима особой охраны, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Несмотря на будний день, в заказнике было довольно много отдыхающих. Установлены нарушения режима особой охраны: парковка легковых автомобилей, обустройство бивуаков, разведение костров, навалы мусора. На нарушителей составлены протоколы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отдыхающие на территории заказника оперативно покинули его территорию.

Статья 8.39 КоАП РФ гласит, что нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 тысяч до 500 000 тысяч рублей.

На территории Шатурского заказника обитают 65 видов позвоночных животных, многие из которых являются особо охраняемыми.

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