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Пьяного мигранта за рулем иномарки задержали после погони в центре Петербурга

24 июля 2023, 09:40

Фото: istockphoto/southtownboy

В ночь на 24 июля житель ближнего зарубежья устроил гонку с полицейскими по центру Санкт-Петербурга. Мигрант из Узбекистана за рулем «КИА» проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться, а только прибавил газ.
Началось все на Литейном проспекте в центре города. Внимание полицейских привлекла черная иномарка своей неуверенной ездой. Проигнорировавший сигналы инспекторов водитель умчался в сторону Миллионной улицы, а потом по набережной Мойки выехал на Невский проспект, сообщает городской паблик «Дорожный инспектор». К погоне присоединялись все новые экипажи. На центральных улицах города было много гуляющих, поэтому полицейские не могли применить табельное оружие. Гонка по ночным улицам продолжалась.

За время погони водитель «КИА» несколько раз проезжал на красный свет, выскакивал на встречную полосу. К счастью, никто не пострадал. Задержать его удалось только на Миргородской улице, где он свернул к зданию больницы и уперся в тупик. Из-за руля извлекли уроженца Узбекистана. Он был очень напуган и умолял полицейских не сообщать о случившемся его беременной жене и родственникам. Алкотестер показал в крови мигранта содержание алкоголя, в шесть раз превышающее допустимую норму.


Избежать огласки нарушителю вряд ли удастся. Ранее он уже был лишен прав за нетрезвую езду. Не оказалось у него при себе водительского удостоверения и на этот раз. На водителя составлено семь административных протоколов, в том числе за незаконное нахождение на территории России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#алкоголь
#узбекистан
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Мишустин назвал перспективным проект устройства комфортной городской среды для собак
24 июля 2023, 10:07

Фото: сайт Кремля

В ходе деловой поездки во Владивосток премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с выпускниками программы «Архитекторы.рф». Во время встречи главе правительства РФ представили неожиданный проект: создание комфортной городской среды для собак.
Премьер оценил необычный проект и счел его интересным и перспективным. Он заметил, что у любого человека такая идея вызывает улыбку, потому что демонстрирует доброту, доброе отношение к животным, передает ТАСС. Мишустин поинтересовался у губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, сколько у них собак, а таже попросил поддержать проект.

Главе правительства представили и другие проекты, в частности, проект деревянного домостроения. Глава региона Кожемяко рассказал, что эта отрасль в крае в последнее время активно развивается, есть планы строительства социальных объектов из дерева. Михаил Мишустин отметил, что в последние пять лет в России наблюдается настоящий бум в деревянном строительстве и появилось много отечественных компаний, способных строить на уровне образцов, считавшихся в отрасли эталонными.

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#мишустин
#владивосток
#архитектор
#проект
#собаки
#кожемяко
#деревянное домостроение
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Ozon начнет предлагать работу осужденным
Ozon устроит на работу более 500 осужденных сотрудников с мягким режимом отбывания наказания
24 июля 2023, 10:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Маркетплейс Ozon объявил о новом проекте «Ozon без осуждения», в рамках которого магазин примет на работу более 500 заключенных, говорится в сообщении компании.
«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», - сообщили представители компании.  

Проект планируют реализовать до конца года. При этом, в Ozon отметили, что процент осужденных сотрудников не будет превышать десяти от общего численности персонала в каждой конкретной точке.  

Предложения о работе получат только те, кто отбывает наказание впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.  

Осужденных смогут устроить на работу в Казани, Ростове-на-Дону и в Ростовской области.  

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#Ozon
#Осужденные
#Маркетплейс
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Минстрой высказался о новых мерах поддержки после повышения ключевой ставки ЦБ
Минстрой не намерен вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ
24 июля 2023, 09:51

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России не намерен вводить в стране новые меры поддержки отрасли на фоне решения о повышении ключевой ставки ЦБ.
По его словам, сложившаяся ситуация связана с теми проектами, которые уже реализуются. Ведомство работает в части ипотечных программ, реализацию которых планируется завершить к 1 июля 2024 года. 

Министр также отметил, что специалисты Минстроя занимаются разработкой различных сценариев в отрасли развития российского строительства.  

Напомним, ЦБ России принял решение о поднятии ключевой ставки до 8,5%, с целью стабилизации инфляции. 

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#Минстрой
#ЦБ
#ключевая ставка
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Минэкологии провел рейд в Шатурском заказнике
24 июля 2023, 09:40

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Сотрудники Минэкологии совместно с сотрудниками администрации городского округа Шатура, правоохранительных органов и представителями регионального Комитета лесного хозяйства провели рейд в заказнике «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры» с целью проверки режима особой охраны объекта.

Сотрудники провели разбирательства с нарушителями режима особой охраны, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Несмотря на будний день, в заказнике было довольно много отдыхающих. Установлены нарушения режима особой охраны: парковка легковых автомобилей, обустройство бивуаков, разведение костров, навалы мусора. На нарушителей составлены протоколы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. 

Отдыхающие на территории заказника оперативно покинули его территорию. 

Статья 8.39 КоАП РФ гласит, что нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 тысяч до 500 000 тысяч рублей.

На территории Шатурского заказника обитают 65 видов позвоночных животных, многие из которых являются особо охраняемыми.

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#Экология
#рейд
#профилактическяа проверка
#Шатура
#Комлесхоз
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В понедельник утром утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла
24 июля 2023, 09:18

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 24 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 937 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Центробанк отметил рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
24 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Butsaya

Специалисты Центробанка (ЦБ РФ) фиксируют в последнее время рост в России числа финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры. Эксперты считают, что ущерб от их деятельности только за первое полугодие 2023 года может достигать 5-6 миллионов долларов.
Недобросовестные финансисты заманивают пользователей быстрой возможностью заработать приличные деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса. Действуют они по принципу «заплати и получи возможность выиграть», передают «Известия». Отличительной особенностью таких игр является отсутствие соревновательного элемента. Мошенники активно пользуются заинтересованностью россиян в получении дополнительного заработка.

ЦБ России совершенствует систему наблюдения для обнаружения финансовых пирамид, большинство из которых работают в интернете. Более 98% мошеннических интернет-схем выявляются через три-пять дней после начала их продвижения в социальных сетях. Большинство пирамид — э то анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительным числом участников. Игроки верят, что после заработка виртуальных денег они смогут вывести их на реальный счет. Но, как только поток новых пользователей и средств иссякает, игра закрывается и вывести вложенные и заработанные в симуляторе средства не представляется возможным.

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#финансовая пирамида
#центробанк
#игра
#симулятор
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#деньги
#интернет
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Топ-5 самых популярных современных гаданий
24 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/HappyNati

Гадания – это старинная традиция, которая привлекает людей со всех уголков мира. Отгадывание судьбы и предсказание будущего всегда интересовало человечество, и по сей день они не теряют своей популярности. Существует множество различных видов гаданий. В честь дня заглядывания в будущее, который отмечен в календаре 24 июля, «Радио 1» сделало подборку самых популярных гаданий.

Таро: как правильно гадать

Это вид гадания с помощью карт, которые имеют свои собственные символы и значения. Всего в колоде Таро 78 карт. Считается, что каждая из них открывает человеку путь к пониманию прошлого, настоящего и будущего. Так, например, одни и те же карты могут быть прочитаны по-разному в зависимости от запроса гадающего.

Гадание на кофейной гуще

Этот вид гадания популярен во многих странах. О нём знают даже те, кто никогда не прибегал к гаданию. Всё потому, что такой формат заглядывания в будущее очень любят использовать в фильмах и книгах. Этот приём, например, использовали в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана». Согласно правилам, гадающий наливает кофе и оставляет на дне чашки кофейную гущу. Затем, исходя из узоров и символов, которые образуются в гуще, человек делает предсказания и отвечает на вопросы.

Гадание на руке

Хиромантия, также известная как чтение или гадание по руке, практикуется во всём мире. Она берёт своё начало из индийской астрологии и цыганских гаданий и предсказывает будущее человека или его характер по линиям руки. Специалисты утверждают, что черты на ладони могут раскрыть характер человека и предсказать некоторые события в его жизни.

Гадание на рунах

Руны – это древние скандинавские символы, которые использовались для предсказания будущего. По легенде, гадание на рунах позволяет обратиться к мудрости предков и получить ответы на вопросы, которые волнуют человека. Однако сегодня последователи скандинавских традиций считают, что гадать на рунах нельзя. По их мнению, так как руны изначально использовались лишь для практической магии, они могут быть опасными в руках неопытных людей.

Гадание на свечах: несколько способов

Гадание на свечах относят к одному из самых древних гаданий. Оно основано на наблюдении за пламенем свечи и его поведением. Пламя может изменять свою высоту, двигаться в разные стороны и производить звуки, которые могут быть интерпретированы как знаки и предсказания.

Также есть версии гадания, где нужно растопить свечу, а затем вылить получившийся жидкий воск в воду. То изображение, которое получилось, и станет ответом на ваш вопрос.

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#гадания
#таро
#магия
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Эксперт Дайнеко: Пенсию по старости могут не назначить из-за недостаточного трудового стажа
24 июля 2023, 08:25

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Пенсию по старости могут не назначить из-за маленького трудового стажа или недостатка пенсионных баллов. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ министерства финансов России Ольга Дайнеко.
В беседе с изданием URA.RU специалист отметила, что ситуацию можно исправить несколькими способами. Например, доработать недостающее до стажа время. Кроме того, можно «докупить» пенсионные баллы, которых не хватает. Это означает самостоятельное перечисление страховых пенсионных взносов.

Эксперт уточнила, что приобрести можно только обычный страховой стаж. Специальный «северный» стаж получить путем самостоятельного перечисления взносов не получится. Лучше заранее проверить имеющееся количество пенсионных баллов и отработанного стажа, потому что оплатить можно только один год, отметила Ольга Дайнеко. В нынешнем году минимальная сумма взноса для покупки одного года стажа составляет 42 878,88 рубля, что даст получение 1,02 пенсионного балла. Максимальная — 343 031,04 рубля (8,13 балла). Добровольные взносы можно внести только за текущий год.

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#пенсия
#стаж
#взнос
#баллы
#покупка
#эксперт
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«Известия»: Молодые российские врачи уходят из профессии из-за нехватки опыта
24 июля 2023, 07:21

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Из-за недостатка практического опыта и недостаточного представления о работе врача или медсестры многие молодые специалисты покидают профессию уже после нескольких первых лет работы. Об этом 24 июля пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко на недавнем пленарном заседании Госдумы рассказал депутатам, что в минувшем году количество поступивших на специалитет в медвузах РФ увеличилось на 26%, а на субординатуру для узких специалистов — и вовсе на 95%.

В текущем году ситуация формально выглядит еще лучше: более 33 000 человек (24 тыс. из которых придут в рамках целевого набора) планируют поступить в медицинские вузы России, а более 20 тысяч (14 тысяч — целевой набор) в ординатуру, заявляет директор департамента медобразования и кадровой политики Минздрава РФ Людмила Летникова.

Однако, несмотря на такие цифры, кадровый вопрос и привлечение персонала все равно остаются едва ли не самым болезненным вопросом российского здравоохранения.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что современные выпускники зачастую совсем не имеют представления о том, кем хотят быть после окончания вуза, и открыто говорят, что на медиков их отправили учиться родители. А в случае их дальнейшего ухода из медицины государство начинают нести немалые финансовые потери, поскольку подготовка даже одного специалиста по одной специальности врачебной номенклатуры стоит десятки, если не сотни, тысяч рублей.

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#«Известия»
#молодые врачи
#Минздрав
#профессионализм
#Михаил Мурашко
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