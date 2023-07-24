Пьяного мигранта за рулем иномарки задержали после погони в центре Петербурга

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За время погони водитель «КИА» несколько раз проезжал на красный свет, выскакивал на встречную полосу. К счастью, никто не пострадал. Задержать его удалось только на Миргородской улице, где он свернул к зданию больницы и уперся в тупик. Из-за руля извлекли уроженца Узбекистана. Он был очень напуган и умолял полицейских не сообщать о случившемся его беременной жене и родственникам. Алкотестер показал в крови мигранта содержание алкоголя, в шесть раз превышающее допустимую норму.
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